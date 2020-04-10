Нарьян-Мар, 10 апреля 2020, 21:19 — REGNUM В Ненецком автономном округе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Положительный тест сдал житель Нарьян-Мара, вернувшийся недавно из Санкт-Петербурга. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.
В настоящее время специалисты оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции устанавливают круг лиц, с которыми контактировал инфицированный человек. Кроме того, устанавливаются лица, которые летели вместе с этим пассажиром на одном рейсе. У них будут взяты тест-пробы на наличие инфекции, этим гражданам будет предписано соблюдение режима самоизоляции на протяжении 14 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем от НАО регионе — республике Коми — подтверждено 208 случаев заражения коронавирусом, в Архангельской области — 24.