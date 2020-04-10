Красногорск, , 21:15 — REGNUM В Московской области вслед за Москвой будет поэтапно вводиться пропускной режим в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.

«К сожалению, коронавирус распространяется — мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем всё больше больных пневмонией — средней тяжести и тяжелых», — сообщил губернатор, подчеркнув, что задача сейчас состоит в том, чтобы «не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах».

Воробьёв отметил, что режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно и будет «максимально удобным» для граждан.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с осложнением обстановки по коронавирусу в столице со следующей недели начнёт постепенно вводиться пропускной режим.