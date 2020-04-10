Красногорск, , 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима. Об этом он сказал сегодня, 10 апреля, в своем видеообращении к жителям области.

По словам Воробьева, эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе ухудшается. Власти вынуждены вводить дополнительные меры реагирования. В частности, придется существенно ограничить передвижение граждан.

Воробьев отметил, что пропускной режим будет вводиться поэтапно, и власти подробно объяснят, как можно будет получить пропуск в случае необходимости.

Уточняется, что пропуска будут выдавать тем, кто идет на работу, кто передвигается по служебной надобности из Москвы в область и обратно, а также в случае крайней необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля в столице также начнут вводить пропускной режим.