Рим, , 21:07 — REGNUM Решение о продлении режима общенационального карантина в стране приняло правительство Италии. Об этом 10 апреля сообщил журналистам премьер-министр страны Джузеппе Конти.

Режим карантина продлевается в Италии до 3 мая. По действующим указам режим карантина действует до 13 апреля, таким образом, он продлевается на три недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможности продления режима карантина в Италии. При этом рассматривается возможность частичного смягчения введённых властями ограничений. Возможно, будет разрешена работа части предприятий, в которых будут соблюдаться утверждённые нормы по предотвращению заражения коронавирусом.

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