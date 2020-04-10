Москва, , 20:55 — REGNUM Поведение заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска является недопустимым. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня», — цитирует ТАСС слова Мантурова.

Помимо этого, Мантуров заявил, что Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» за то, что тот устроил скандал в аэропорту Ижевска, в ходе которого чиновником была использована нецензурная брань.