Эр-Рияд, , 20:52 — REGNUM Более 3,6 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено на территории Саудовской Аравии. Об этом 10 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мухаммед Абдель Али.

С момента вспышки COVID-19 в стране выявлено 3651 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 47 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 685 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минздрав Саудовской Аравии ожидает до 200 тысяч случаев заражения коронавирусом в стране за период эпидемии.

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