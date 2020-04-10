Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Более 470 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса подтверждено в США. Это следует из результатов мониторинга, который ведёт университет Джона Хопкинса, опираясь на данные федеральной и местной статистики, а также других источников.

По состоянию на 20:00 мск 10 апреля в США подтверждено 473 093 случая заражения коронавирусом, случаев летального исхода зафиксировано 17 925.

На сегодняшний день США являются лидерами в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в стране и на втором месте в мире по количеству погибших от последствий заболевания COVID-19 после Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, рукопожатия в качестве приветствия должны навсегда уйти в прошлое.

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