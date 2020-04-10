Саратов, , 20:43 — REGNUM Жителям Саратовской области запретили посещать кладбища с 11 апреля. Соответствующее постановлении подписал вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции гражданам запрещено посещать кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению или захоронению, или участия в них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 11 апреля устанавливается запрет на посещение территорий общественных кладбищ. При этом посещать кладбища разрешено при погребении умершего. На церемонии могут присутствовать супруг, близкие родственники, либо законные представители умершего, или иные лиц, взявшие на себя эту обязанность. Также разрешено приведение работ по содержанию кладбищ, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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