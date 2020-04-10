Лондон, , 20:34 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Великобритании стали почти девять тысяч человек, 10 апреля сообщает агентство Reuters.

За сутки в Соединенном Королевстве погибли 980 человек, общее число жертв достигло 8958 человек. Число заболевших в стране — более 70 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший COVID-19, был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

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