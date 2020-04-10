Анкара, , 20:24 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавируса в Турции увеличилось на 4747 за сутки, заболели коронавирусной инфекцией 47 029 человек, 10 апреля сообщает агентство Anadolu.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние 24 часа от COVID-19 в стране умерло 98 человек, в результате чего общее число смертей достигло 1006.

Общее число выздоровевших в Турции за сутки — 281, с начала эпидемии выздоровели 2423 человек.

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