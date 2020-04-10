Москва, , 20:23 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели (13 апреля) в столице начнут вводить пропускной режим передвижения граждан. Об этом Собянин сказал в эфире ТВЦ.

По словам Собянина, пропускной режим в первую очередь введут для поездок на работу. Затем будет введен пропускной режим и в других целях.

Если понадобится, то пропускной режим будет введен даже на передвижение внутри отдельных районов города.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Иными словами, гражданин должен будет сам обращаться за пропуском при необходимости. При этом Собянин подчеркнул, что власти города оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых гражданами сведений для получения пропусков.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства», — отметил Собянин.

Однако, когда речь идет о жизни и здоровье граждан — другого выбора нет, считает Собянин.

Также Собянин посетовал, что далеко не все граждане соблюдали режим самоизоляции, хотя власти их настоятельно к этому призывали.