Тула, , 20:21 — REGNUM Пожилые и люди в возрасте 30−40 лет составляют основные возрастные группы заболевших коронавирусом в Тульской области. Об этом сообщил на брифинге 10 апреля глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

По его словам, дети и подростки на сегодняшний день составляют 11% больных, люди в возрасте 18−30 лет — 6%, 30−40 лет — 24%, 40−50 лет — 17%, 50−60 лет — 9%, старше 60 лет — 32%.

Согласно последним данным, на территории Тульской области официально подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, пять из которых — за последние сутки. Излечились шесть пациентов, одна 93-летняя женщина скончалась после прохождения курса лечения и сдачи отрицательного теста на вирус.