Челябинск, , 20:17 — REGNUM В Челябинске прибывшие из других регионов командированные граждане будут проверяться на коронавирус. Об этом журналистам заявил глава Южного Урала Алексей Текслер.

По его словам, тестирование для таких категорий является обязательным. С предприятиями, которые ждут из других городов командированных специалистов, идёт соответствующая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, также в аэропорту тестируют прилетевших из Петербурга и Москвы. Для них тестирование является добровольным.