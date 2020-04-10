Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений для некоторых свердловских городов. Указ опубликован в Instagram.

Теперь торговля непродовольственными товарами, а также работа детских садов дозволяется во всех муниципалитетах региона кроме Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила.

По словам губернатора, в остальных местах «спокойнее эпидемиологическая ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее ввели штрафы за несоблюдение изоляции. В Свердловской области подтверждён 61 случай COVID-19.

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