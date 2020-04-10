Воронеж, , 20:09 — REGNUM От традиционных демонстраций на 1 Мая в Воронежской области намерены отказаться в связи с угрозой коронавируса. Об этом сказал губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперативного штаба 10 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения кладбищ, а также от участия в богослужениях на Благовещенье и Пасху.

«Мы будем просить Владыку и настоятелей храмов, чтобы они советовали верующим оставаться в этот день дома. Постараемся дистанционно организовать показ богослужений из Кафедрального собора и других значимых храмов на территории региона», — сказал Александр Гусев.

«1 мая тоже, думаю, нет смысла проводить. Будем рекомендовать профсоюзам отказаться от демонстраций. По 9 мая окончательное решение примем в последнюю неделю апреля», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Воронежской области действует режим самоизоляции — воронежцам рекомендовано оставаться дома, позволено выходить за продуктами либо для выноса мусора или выгула домашних животных.