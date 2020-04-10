Курск, , 20:08 — REGNUM В Курской области был задержан 52-летний мужчина, обвиняемый в нападении на двух девочек в местечке Свобода Золотухинского района в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 21 октября 2019 года мужчина на улице Советской напал сзади на 19-летнюю девушку, решив её ограбить, однако она вырвалась и убежала. Спустя час на той же улице рядом с автобусной остановкой он напал на двух 15-летних девушек. Они тоже смогли убежать, но получили травмы: у одной было порезано плечо, у другой — кисть руки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчину искали, но не могли задержать, и по области начали распространяться слухи о том, что он серийный преступник. Сейчас он заключён под стражу.

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