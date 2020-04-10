Москва, , 20:03 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей) в столице. Об этом сказано в указе Собянина, опубликованном сегодня, 10 апреля.

Столичный градоначальник констатировал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве становится все более неблагоприятной. В связи с этим власти предпринимают ряд дополнительных мер по сдерживанию инфекции.

Одна из них — приостановка работы сервиса каршеринга. Собянин отметил, что спрос на эту услугу упал на 60%. Кроме того, соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.