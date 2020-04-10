Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM В Петербурге разбирают административное дело о ложном сообщении, размещенном в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина написал о присутствии военных в примыкающем к Северной столице городе Мурино (Всеволожский район Ленобласти). Эта информация не соответствовала действительности.

Полицейские составили протокол на петербуржца Виталия П. по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ за то, что он 2 апреля написал в группе «Девяткино LIVE Мурино» в соцсети «ВКонтакте» комментарий, который дословно из протокола звучит таким образом: «Всё закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу».

Неудачная ирония стоила Виталию внимания правоохранителей. По мнению стражей порядка, гражданин «опубликовал недостоверные сведения, описывающие ситуацию в Мурино, сложившуюся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и тем самым создавал мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Как сообщили 10 апреля в объединенной пресс-службе городских судов, мировой судья судебного участка №82 Петербурга из-за недочетов вернул в полицию материалы административного дела о сообщении по поводу присутствия военных в Мурино.

Материалы возвращены в полицию связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой.

Напомним, о закрытии на карантин города Мурино, находящегося на границе Петербурга и Ленобласти, власти области объявили еще 30 марта — там обнаружили зараженных коронавирусом.

По данным на 10 апреля, в Мурино выявлено девять заболевших COVID-19.