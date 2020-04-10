Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM Штрафы за нарушение режима самоизоляции не являются карательными мерами. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

«Я очень надеюсь, что штрафовать никого не придется. Рассчитываю на сознательность уральцев», — сказал глава региона.

Необходимо, чтобы граждане поняли всю важность соблюдения социальной дистанции и самоизоляции, считает Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля 2020 года в Свердловской области действуют штрафы за нарушение режима самоизоляции. Режим действует по 20 апреля 2020 года.