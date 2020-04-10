Москва, , 19:58 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить практически все строительные работы в столице в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сказано в указе мэра, опубликованном сегодня, 10 апреля.

По словам Собянина ситуация с коронавирусной инфекцией в городе становится всё более неблагоприятной. В связи с этим власти предпринимают более жесткие меры реагирования.

Одна из них — приостановление выполнения всех строительных и ремонтных работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.