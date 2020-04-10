Москва, , 19:55 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице распорядился приостановить работу практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий обороной промышленности, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Об этом сказано в указе мэра, опубликованном сегодня, 10 апреля.

Работа организаций и предприятий приостанавливается как минимум до 19 апреля.

Напомним, что в Москве ситуация с коронавирусной инфекцией наиболее неблагоприятная из всех регионов России.