Балашиха, Московская область, 11 апреля 2020, 22:38 — REGNUM В Подмосковье проводят капитальный ремонт Горьковского шоссе на 23−26 км трассы М7. Запланировано расширить дорожное полотно, и на данный момент для движения доступны по две полосы в обе стороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт Горьковского шоссе 23-26 км
Ремонт Горьковского шоссе 23-26 км
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные рабочие заняты реконструкцией дороги, несмотря на ограничительные меры в связи с карантином. Ведутся работы с подземными коммуникациями, электрикой. Также благоустраивают территорию вокруг шоссе.

Строительная техника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие на ремонте дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка закрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожная техника в работе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожная техника в работе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подземный переход ремонтируют
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка на Горьковском шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограждение ремонта на дороге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие на ремонте дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расширение дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограждение ремонта на дороге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие на ремонте дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расширение дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плитка снятая со старой дорожке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходный переход через Горьковское шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход через Горьковское шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы связанные с электричеством
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Запланировано сократить число светофоров. Сейчас убран светофор в микрорайоне ВНИИПО. Жителям предложено пользоваться новым надземном переходом.

За время реконструкции построены три развязки у Объездного шоссе, на пересечении с ул. Советской и на пересечении с Леоновским шоссе. В декабре 2019 года были сданы две разворотные петли вблизи улицы Восточное в сторону Москвы и в сторону области на 27 км трассе М7. Одна из этих петель удобна для выезда на трассу М7 жителям микрорайона «Сакраменто», деревни Безменково и Новского квартала.

Ремонт дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расширение дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расширение дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожная техника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расширение Горьковского шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сигнальные фонарики
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт дорожного полотна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограждение ремонтируемой части дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход в микрорайоне ВНИИПО
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход в микрорайоне ВНИИПО
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход, половицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход в микрорайоне ВНИИПО
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход в микрорайоне ВНИИПО
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе вид на новую разворотную петлю
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе вид на новую разворотную петлю
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе вид в сторону Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горьковское шоссе вид в сторону Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM