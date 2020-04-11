Балашиха, Московская область, , 22:38 — REGNUM В Подмосковье проводят капитальный ремонт Горьковского шоссе на 23−26 км трассы М7. Запланировано расширить дорожное полотно, и на данный момент для движения доступны по две полосы в обе стороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт Горьковского шоссе 23-26 км Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные рабочие заняты реконструкцией дороги, несмотря на ограничительные меры в связи с карантином. Ведутся работы с подземными коммуникациями, электрикой. Также благоустраивают территорию вокруг шоссе.

Запланировано сократить число светофоров. Сейчас убран светофор в микрорайоне ВНИИПО. Жителям предложено пользоваться новым надземном переходом.

За время реконструкции построены три развязки у Объездного шоссе, на пересечении с ул. Советской и на пересечении с Леоновским шоссе. В декабре 2019 года были сданы две разворотные петли вблизи улицы Восточное в сторону Москвы и в сторону области на 27 км трассе М7. Одна из этих петель удобна для выезда на трассу М7 жителям микрорайона «Сакраменто», деревни Безменково и Новского квартала.