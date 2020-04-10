Москва, 10 апреля 2020, 19:53 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном введении пропускного режима на территории столицы с 13 апреля. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного телеканалом «Москва 24».
По его словам, на первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в иных целях, а на третьем, если это понадобится, пропускной режим будет введён в целях передвижения внутри района.
Собянин подчеркнул, что пропускная система будет носить заявительный характер.