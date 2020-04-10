Рим, , 19:42 — REGNUM Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии генерал Энцо Вичерелли выразил благодарность российским военным за оказанную ими помощь в борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщает 10 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе рабочей встречи с замначальником войск РХБЗ ВС России генерал-майором Сергеем Кикотем, руководящим группой российских военных в Италии, генерал Энцо Вичерелли поблагодарил его за высокий уровень организации взаимодействия военнослужащих двух стран в борьбе с COVID-19 на территории провинции Бергамо.

«Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Сергея Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации», — цитирует пресс-служба слова генерала Вичерелли.

Отдельную благодарность Вичерелли выразил восьми бригадам российских врачей, работающих в больницах Бергамо.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года Россия приняла решение оказать помощь Италии, оказавшейся в критической ситуации из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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