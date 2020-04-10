Тверь, , 19:41 — REGNUM Социально ответственный бизнес присоединился к участию в благотворительном марафоне #ЗАБОТАРЯДОМ, который проходит в Тверской области, об этом ИА REGNUM сообщили 10 апреля в пресс-службе областного правительства.

В Тверской области стартовал благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ Пресс-служба правительства Тверской области

Благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ в Тверской области стартовал 9 апреля. В рамках марафона людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации связи с веденными санитарно-эпидемиологическими ограничениями, обеспечивают продуктами длительного хранения.

Как сообщается, буквально с момента старта проведения марафона готовность оказать поддержку акции выразили многие предприятия и организации.

«Тверская швейная фабрика бесплатно предоставила нам свои складские помещения, где до отправки получателям будут храниться продуктовые наборы. Компания «Билайн» дает оплаченные сим-карты для наших волонтеров и тех, кому мы будем оказывать помощь. С сетью аптек «36,6 Здоровье» достигнута договоренность о скидках на приобретение лекарственных средств, которые мы также планируем доставлять людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, нам помогут приобрести средства защиты и для самих волонтеров — маски, перчатки, антисептики. Мы должны обеспечить их безопасность», — рассказала координатор проекта, директор Фонда Твери Юлия Саранова.

Благотворительный марафон действует на территории всего региона. Компания «Интер Кар» — официальный дилер компании ŠKODA в Твери предоставила волонтёрам автомобиль с водителем, а также готова предоставить ещё один автомобиль.

Организаторы марафона также приветствуют участие в проекте добровольцев с личным автотранспортом, которые помогут доставить продуктовые наборы пожилым людям, многодетным семьям и матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

В числе компаний, присоединившихся к марафону, — ОАО «Волжский пекарь», которая предоставит для продуктовых наборов праздничные куличи, а также тверская студия дизайна HOLMAX и ООО «ТУШ®», которая готова помочь в издании информационных материалов по профилактике коронавирусной инфекции, их будут распространять вместе с продуктовыми наборами. Помощь благотворительному марафону #ЗАБОТАРЯДОМ оказывает IT-компания Accenture, которая направила своего программиста для доработки сайта благотворительного марафона и дальнейшего его технического сопровождения.

На сайте заботарядом.рф можно сделать пожертвование и узнать все подробности о марафоне. Заявки от тех, кто нуждается в помощи — многодетных семей, одиноких и одиноко проживающих граждан старшего возраста, матерей-одиночек, маломобильных граждан — принимаются по телефону 8−800−600−31−99. По этому же телефону ждут звонков от тех, кто хотел бы оказать дополнительную поддержку, стать участником благотворительного марафона или волонтером.