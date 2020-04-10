Саратов, , 19:54 — REGNUM В Саратове с 10 апреля возобновлено движение регулярных пассажирских перевозок по сезонным маршрутам: №№1, 27, 28, 34, 49, 66, 230. Информацию об этом разместила мэрия города на сайте.

Желающие поехать на дачу граждане смогут уточнить расписание движения автобусов по телефону горячей линии транспортного управления — 8 (8452) 28-69-48 или у водителей.

Напоминаем, что во время передвижения на общественном транспорте, необходимо соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области принято постановление областного правительства о переносе начала пропускного режима на территории региона на 20 апреля.

Читайте также: Пропускной режим переносится в Саратовской области на 20 апреля