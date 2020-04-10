Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ограничения на работу парикмахерских. Скан документа глава региона опубликовал в Instagram.

Хотя Куйвашев заявил, что парикмахерским разрешается лишь быстро подстричь, в законе эта норма не прописана. В документе предписано «ограничить… работу организаций, оказывающих… иные услуги в сфере красоты (за исключением парикмахерских услуг)».

Теперь гражданин имеет право пойти подстричься, и это не будет считаться нарушением режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 61 случай COVID-19. 32 человека уже выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19