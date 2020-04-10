Ростов-на-Дону, , 19:30 — REGNUM Главный врач горбольницы №6 в Ростове-на-Дону Альберт Пирумян не подготовил лечебное учреждение к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией, несмотря на предписание управления Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе 10 апреля.

Роспотребнадзор 31 марта 2020 года выявил несоответствие больницы минимальному стандарту медорганизации для лечения пациентов с COVID-19 и потребовал устранить нарушения. Однако главврач надлежащих мер не принял.

«В результате безответственного отношения главврача к порученным обязанностям городская больница № 6 полностью выведена из строя и не может принимать пациентов», — уточнили в полпредстве.

Главврача в ближайшее время могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Пациенты ростовской больницы оказались под угрозой заражения коронавирусом