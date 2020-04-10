Рим, , 19:27 — REGNUM В Италии 579 человек скончались в результате заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщил 10 апреля департамент гражданской защиты страны.

Всего, согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали уже 18 849 человек.

При этом число новых случаев заражения коронавирусом в стране начало замедляться. За последние сутки подтверждено 1396 случаев заболевания, что на 10% меньше, чем накануне. Общее число зарегистрированных больных в Италии достигло 147 577 человек.

Ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о постепенном замедлении распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции.