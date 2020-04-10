Вашингтон, , 19:25 — REGNUM До 7 844 человек возросло количество жертв среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в американском штате Нью-Йорк. Об этом 10 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По данным Куомо, за сутки в штате от последствий заболевания COVID-19 скончались 777 человек. Общее количество умерших на территории штата достигло 7 844 человек.

Американский штат Нью-Йорк продолжает оставаться самым крупным очагом коронавирусной инфекции в США. Наибольшее количество случаев заражения в штате выявлено в городе Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переброске в Нью-Йорк отдельной похоронной роты армии США.

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