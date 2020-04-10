Рим, , 19:25 — REGNUM Правительство Италии согласовало решение о продлении общенационального карантина до 3 мая, официально об этом будет объявлено вечером в пятницу, 10 апреля, сообщают национальные СМИ.

На период с 13 апреля до 3 мая будут сохранены почти все ныне введенные ограничения, в том числе ограничения перемещений и экономической деятельности.

В числе исключение — открытие магазинов детской одежды, а также книжных магазинов и магазинов с канцелярскими товарами, при условии, что будут соблюдаться все установленные ограничения, включая необходимость соблюдения социальной дистанции.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 10 апреля, в Италии умерли 18 849 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 570. Днем ранее число погибших увеличилось на 610. Выздоровели 30 455 человек, за день этот показатель увеличился на 1985 (днем ранее — на 1979). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3951. В настоящее время больны 98 273 человека. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 147 577.