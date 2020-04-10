Загреб, , 19:20 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Хорватии достигло 1495, сообщил 10 апреля журналистам хорватский министр здравоохранения Вили Берош.

По словам Бероша, количество летальных исходов COVID-19 в стране достигло 21. Последний умерший — это пациент с рядом хронических заболеваний в анамнезе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый летальный исход заражения коронавирусом в Хорватии зафиксирован в конце марта.

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