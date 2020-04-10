Нью-Йорк, США, , 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.

Эту военно-похоронную команду уже проинспектировал министр армии Райан Маккарти.

Роту планируют перебросить в Нью-Йорк, где наибольшее количество инфицированных коронавирусом людей и число смертей от этой инфекции.

СМИ сообщают, что перед отправкой в Нью-Йорк военнослужащие роты провели тренировки, в ходе которых отрабатывали навыки обращения с трупами погибших от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, США на данный момент остаются самым крупным очагом коронавируса в мире. При этом наибольшее число случаев заражения отмечено в городе Нью-Йорк и на территории одноименного штата.

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