Рим, , 19:14 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 10 апреля, в Италии умерли 18 849 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 570, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число погибших увеличилось на 610.

Выздоровели 30 455 человек, за день этот показатель увеличился на 1985 (днем ранее — на 1979).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3951. В настоящее время больны 98 273 человека. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 147 577.