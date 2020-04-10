Женева, Швейцария, , 19:13 — REGNUM Новый случай Эболы выявлен в Демократической Республике Конго, сообщил 10 апреля журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Таким образом, намерение Киншасы объявить об окончании эпидемии Эболы пока не будет реализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, Гебрейесус ранее заявлял, что власти Конго намерены объявить об окончании эпидемии Эболы, поскольку уже полтора месяца в стране нет новых случаев заражения этим вирусом.

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