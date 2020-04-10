Челябинск, , 19:11 — REGNUM У восьми жителей Челябинской области может быть коронавирус. Их результаты условно положительные, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Одна из них = женщина 88 лет. Сейчас оа лежит в с тяжёлой пневмонией. У остальных болезни в лёгкой форме. Всего за сутки было выявлено четыре человека, у которых возможен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с подтверждённым заражением коронавирусом в регионе находятся 36 человек. Из них двое были выявлены за последние сутки.