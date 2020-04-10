Саратов, , 19:11 — REGNUM По данным оперативного штаба облправительства в Саратовской области подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом. Это мужчина средних лет из Ершовского района.

Ему был поставлен диагноз в ходе обследования на внебольничную пневмонию. В настоящий момент пациент госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощью Состояние здоровья госпитализированного — средней степени тяжести. Круг контактных лиц определен.

По данным минздрава Саратовской области, 10 апреля выписаны две пациентки, ранее зараженные коронавирусом. Повторные анализы двух женщин — 60 и 23 лет показали отрицательный результат.

Всего на 19:00 мск 10 апреля среди жителей Саратовской области лабораторно подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом. Из них 29 человек находятся под наблюдением врачей, четверо выписаны, двое скончались по иным заболеваниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 апреля 10:30 мск выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Поволжье с начала наблюдения зарегистрировано 594 случая COVID-19.

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