Кострома, , 19:02 — REGNUM Костромичи недовольны работой общественного транспорта в период эпидемии. Горожане жалуются на несоблюдение расписания водителями и переполненные автобусы по утрам. В основном, речь идет о востребованных в городе маршрутах 57 и 66. Люди переживают, что скученность может способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом костромичи пишут в социальных сетях — передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Автобусы теперь ходят как хотят. Я всю неделю опаздываю на работу — и не только я, судя по всему»

«Я писала жалобу на сайт администрации, когда простояла на остановке 1,5 часа и потом ехала на одной ноге, мне ответили: в связи с пандемией рейсы сокращены. Планируйте поездки заранее… Я и так заранее планировала, буквально с вечера, ехать на работу к 8:00. Расписание не соблюдается от слова совсем. Будет не только вспышка новых случаев КВ, но и вспышка ОРВИ, ОРЗ и тому подобное»

«Вечером не уехать — все маршрутки и автобусы заканчивают в 20:00 работу. Я работаю до 9 вечера и уже никакого транспорта нет на Солнечном»

Напомним, в начале апреля из-за снижения пассажиропотока в условиях самоизоляции общественный транспорт в Костроме перевели на режим выходного дня. Часть утренних рейсов были отменены, а интервал движения — увеличен. Позже в целях «обеспечения стабильного функционирования экономики» в регионе начали возобновлять работу предприятий. Таким образом, часть костромичей вынуждена добираться на работу к 8 или 9 утра в переполненных автобусах.

В Управлении городского пассажирского транспорта администрации города Костромы считают, что массовая загрузка связана со стандартным началом рабочего дня в организациях. Кроме этого, не все горожане успели перестроиться на новый режим работы транспорта.

«Сейчас загрузка транспорта на линии с 7:05 до 7:40 составляет 60%. Костромичи забывают, что сейчас часть транспорта работает в режиме выходного дня, интервалы увеличены. Люди привыкли выходить на работу, как в обычный будний день. Об этом пора забыть. Сейчас особый режим работы и жизни, кому-то нужно выйти позже, кому-то раньше. Еще у нас призыв к работодателям — немного разнести время начала работы предприятий. Сейчас у нас все четко с 8 или 9, поэтому мы имеем массовую загрузку, которая, по большому счету, ничем не оправдана. С понедельника ожидается увеличение общего пассажиропотока на 10−15%, так как предприятия возобновляют работу. Поэтому с 13 апреля мы выведем на линию дополнительно 27 единиц транспорта — по 2−3 машины на более востребованные маршруты. Часть ранних рейсов тоже будет восстановлены. Что касается вечерних — тут понятно, режим самоизоляции никто не отменял. Все обращения и пожелания мы принимаем по телефону 42 21 33, будем точечно отрабатывать каждую ситуацию», — сказал заместитель начальника Управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев.

Режим обязательной самоизоляции в Костромской области введен с 1 апреля 2020 года. По данным на 10 апреля в регионе официально подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом.