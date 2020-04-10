Москва, , 19:04 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом в республиканской больнице в Уфе произошла из-за того, что тесты на коронавирус запрещалось брать у граждан не из группы риска. Об этом 10 апреля при помощи телемоста заявила заслуженный врач РФ, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова Римма Камалова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, в середине марта в больницу стало поступать много пациентов с высокой температурой. Однако сделать тест на коронавирус им запрещали — никто из больных не выезжал заграницу и не контактировал с вернувшимися из регионов с высоким уровнем заражения.

«Вспышка произошла каким образом — в средине марта увеличилось количество пациентов с температурой, и мы ставили им пневмонию. Мы выходили на нашу администрацию, трубили, что у нас очень много температурящих больных, потом начали болеть сотрудники, но диагноз не ставили — по действующей инструкции брать мазки на коронавирус можно только в случае если есть положительный эпид-анамнез. Это такой чек-лист, где собирается — выезжал ли человек заграницу. У них мазок не брали, и подтвердить, что у них коронавирус, мы не могли», — рассказала Камалова.

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