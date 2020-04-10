Донецк, , 18:59 — REGNUM Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано за сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

«Всего по состоянию на 18:00 в ДНР зарегистрировано 18 случаев инфицирования COVID-19, из них двое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, летальных исходов на территории ДНР на данный момент не зафиксировано.

Напомним, ранее сегодня министерство здравоохранения ЛНР сообщило о восьмом подтверждённом случае заражения коронавирусом на территории республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР приостановят перевозку граждан за российскими паспортами