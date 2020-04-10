Луганск, , 18:54 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики приняли решение с понедельника, 13 апреля, приостановить перевозку граждан к пунктам выдачи российских паспортов на территории России.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о приостановке с сегодняшнего дня регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок из республики в Россию и обратно автобусами, такси и легковыми автомобилями на заказ.

При этом сообщалось, что исключение будет предусмотрено для специальных перевозок пассажиров с целью их централизованной доставки к пунктам получения российских паспортов.

Министерство здравоохранения ЛНР сегодня сообщило о восьмом подтверждённом случае заражения новым коронавирусом на территории республики.

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