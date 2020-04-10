Москва, , 18:51 — REGNUM Указание исключить факты задержания физических лиц и транспорта, перевозящих продукты и медикаменты, дало МВД РФ, Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба российского ведомства.

В МВД РФ состоялось заседание оперштаба ведомства по предупреждению распространения коронавируса в России под председательством первого замминистра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового.

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД РФ исключить факты задержания физических лиц и автотранспорта, осуществляющих перевозку ряда грузов. В их число вошли продукты питания, медикаменты, комплектующие бытовой техники, семена, посадочный материал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на время ситуации с угрозой распространения коронавируса МВД РФ не будет привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами.

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