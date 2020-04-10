Москва, , 18:48 — REGNUM В Москве необходимо вводить жесткий карантин, именно столица является основным «источником» распространения коронавируса. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

«Если уж «закрывать», вводить жёсткий карантинный режим нужно в Москве, основной источник инфекции именно там», — считает Куринный.

Он видит в столице риски для распространения COVID-19 — «метрополитен, общественный транспорт, большие скопления народа».

СМИ сообщили о том, что власти Москвы решили ввести в столице пропускную систему электронных кодов для выходов из дома, предполагается, что жители будут должны получать через портал городских властей одноразовый QR-код на поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу. Аналогичные меры планирует ввести Московская область.

Как сообщало ранее, мэр Москвы Сергей Собянин уже хотел вводить пропускной режим на передвижение в столице с использованием QR-кодов. Но после обращения президента РФ Владимира Путина к нации, в котором глава государства сказал региональным властям вводить ограничительные меры в соответствии с уровнем угрозы, Собянин временно отказался от идеи пропускного режима.

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