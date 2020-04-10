Москва, , 18:45 — REGNUM В ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова коронавирус выявили у огромного количества не только пациентов, но и сотрудников. Об этом 10 апреля при помощи телемоста заявила заслуженный врач РФ, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова Римма Камалова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не могу дать информацию в целом по больнице, но я могу сказать — это число огромное. Огромное количество заразившихся сотрудников и пациентов. Из 41 пациента, который находится у нас в отделении, 23 инфицированных, у 13 подтверждена пневмония. И у пациентов появляется температура. Очень много пациентов и наших сотрудников заболело», — сказала врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе в республиканской больнице около 170 врачей и пациентов могли заразиться коронавирусом. По словам сотрудника медучреждения, количества заразившихся действительно очень велико.

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