Москва, , 18:37 — REGNUM «Сегодня мы живем в режиме, сопоставимом с военным временем, а в войну неспособных руководителей в лучшем случае отправляли в штрафбат» — так депутат Государственной думы Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала отставки ряда губернаторов и других региональных чиновников на фоне эпидемии коронавируса.

Политик отметила, что, хотя статистика заболевших и летальных исходов в России намного лучше, чем в других странах, нельзя допустить, чтобы дело дошло до американского или итальянского сценариев.

«На федеральном уровне президентом и правительством предпринимаются экстренные меры по борьбе с эпидемией и ее социально-экономическими последствиями. Однако не всегда также оперативно срабатывают наши министерства и ведомства, региональные власти.

Усилиями только одного Центра с эпидемией справиться невозможно. Это должны быть коллективные, четкие, скоординированные действия. Поэтому я не понимаю ряда политиков, в том числе моих коллег из Госдумы, которые осуждают жесткие меры по отношению к не справляющимся с ситуацией руководителям», — заявила Панина.

Депутат отметила, что у людей возникает много проблем из-за бюрократических проволочек: сложно оформить продление кредитов в банках, в том числе ипотечных, получить документы в местных органах на пособия, добиться нужных лекарств.