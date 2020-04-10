Тбилиси, , 18:33 — REGNUM В Лентехском районе Грузии с 10 апреля объявлен полный карантин, соответственно, закрываются все въезды и выезды из этого района, а население будет подвергнуто массовому обследованию.

Об этом на чрезвычайном брифинге сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Причиной такого решения он назвал четыре новых подтвержденных в этом районе случая коронавируса. Все инфицированные контактировали с мужчиной 53 лет, который был первым заразившимся коронавирусом жителем этого района.

«В Лентехском районе с сегодняшнего дня будет действовать тот же режим, который действовал в Марнеули и Болниси. Это делается с целью предотвращения внутреннего распространения коронавируса. Местные жители смогут выходить из дома только для приобретения продовольствия и медикаментов либо получения медицинской помощи», — заявил пресс-спикер.

Вместе с тем, по специальному протоколу жители района, так же, как ранее население Марнеули и Болниси, будет допущено к проведению весенних полевых работ. На въездах и выездах из района уже размещены подразделения полиции и министерства обороны. В селах района начат массовый термоскрининг населения.

Ранее причиной полного карантина в Марнеули и Болниси стал выявленный здесь факт заболевания коронавирусом жительницы одного из сел Марнеульского муниципалитета и наличие у инфицированной многочисленных контактов в обоих муниципалитетах.

По последним данным, в Грузии на 10 апреля фиксируется уже 234 случая коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах