Краснодар, 10 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Крупное возгорание лесной подстилки тушат в Северском районе Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю 10 апреля.
Возгорание было обнаружено в четырёх километрах от поселка Планческая Щель. Пожар тушат 120 человек, используется 27 единиц техники, для мониторинга сложившейся обстановки применяется беспилотный летательный аппарат. Тушение пожара осложнено тем, что очаг расположен в труднодоступной местности.
«Развернут совместный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Лесопожарного центра по тушению пожара», — уточнили в пресс-службе.
По информации ГУ МЧС по региону, утром 10 апреля площадь возгорания составляла 20 га, по данным МЧС России на вторую половину дня площадь пожара достигла 60 га.
Напомним, в регионе действует повышенный класс пожарной опасности, на территории 42 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.