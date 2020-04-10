Краснодар, , 18:33 — REGNUM Крупное возгорание лесной подстилки тушат в Северском районе Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю 10 апреля.

Возгорание было обнаружено в четырёх километрах от поселка Планческая Щель. Пожар тушат 120 человек, используется 27 единиц техники, для мониторинга сложившейся обстановки применяется беспилотный летательный аппарат. Тушение пожара осложнено тем, что очаг расположен в труднодоступной местности.

«Развернут совместный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Лесопожарного центра по тушению пожара», — уточнили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС по региону, утром 10 апреля площадь возгорания составляла 20 га, по данным МЧС России на вторую половину дня площадь пожара достигла 60 га.

Напомним, в регионе действует повышенный класс пожарной опасности, на территории 42 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.