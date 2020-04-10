Москва, , 18:32 — REGNUM МВД РФ дало распоряжение территориальным органам исключить задержание лиц и транспортных средств, перевозящих медикаментозные средства и продуктовые товары. Соответствующее распоряжение было принято в ходе заседания оперативного штаба МВД РФ по предотвращению пандемии коронавируса.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты… задержания физических лиц и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания также было принято решение о временной приостановке привлечения к ответственности граждан с просроченным паспортом и водительскими правами.