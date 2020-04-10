Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Лечение пациента, заболевшего коронавирусом, обходится бюджету от 24 тыс. до полумиллиона рублей в зависимости от степени тяжести болезни, заявил 10 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, лечение болезни в легкой форме обходится в 24 тыс. рублей, один больной средней тяжести — около 120 тыс., а борьба с тяжелой формой заболевания ― до полумиллиона и даже больше.

«Это большие деньги, которые идут из бюджета, которые могли быть направлены на строительство детских садов, школ, каких-то других социальных объектов», ― сказал Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в телеэфире рассказала о подготовке выпуска в России трёх вариантов вакцины от коронавируса.

Напомним, в России выявлено почти 12 тыс. человек, заражённых коронавирусом. Известно о 94 случаях летального исхода этого заболевания.

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