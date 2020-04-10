Москва, , 18:41 — REGNUM Работу скорой помощи осложняют очереди в инфекционных отделениях больниц Москвы. Об этом 10 марта рассказал заведующий подстанцией № 9, врач скорой помощи Георгий Комков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Врач отметил, что по прибытии на место определяется состояние пациента. Оцениваются его функции дыхательной системы. Если у пациента тяжёлое состояние, то производится медицинская эвакуация, если состояние нормальное — его оставляют лечиться на дому.

«Много времени требуется, чтобы сдать пациента в инфекционный стационар. Есть очереди. Раньше бывали повышения заболеваемости, но это было по сравнению с тем, что сейчас, не так значительно. Сейчас много времени тратится — много стоят для сдачи пациентов. На все экстренные вызовы бригада скорой помощи также успевают. Это все сложнее становится делать, но это выполняется», — сказал Комков.

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